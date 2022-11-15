交通部111年度招商大會訂於12月7日舉辦，大會以「交通商機大平台，再創建設新巔峰」為主題，民間投資案件類別包括軌道周邊土地開發、港區土地招商、觀光遊憩設施、國道服務區經營管理等，預估釋出商機總計高達1819億元，再創交通部歷年投資商機巔峰。

交通部表示，招商大會除做為招商媒合平台，也將透過大會行銷將交通部所屬機關至112年底前可供業界投資的商案，釋出給有意願投資的國內、外業者，歡迎各方企業共襄盛舉、參與投資，也期待藉此機會引進民間企業經營與創新的思維。

今年交通部招商大會推展68件招商案，涵蓋各領域，大會中將就其中4件民間參與亮點商案進行詳盡的簡報及影片說明，分別為軌道類的桃園火車站站區土地開發案、高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案，港埠類的台中港港埠產業發展專業區（I）興建營運投資案以及台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案，4案總投資金額約257億元。

交通部指出，大會現場將設11個攤位，為使出席業者能夠深入瞭解各項招商計畫，並設置洽談區即時提供個別諮詢服務。