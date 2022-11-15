因應有球隊雇用女性教練團成員，大聯盟去年要求各隊在球場建造女性更衣室，並且不提供補助。很多球場是沒有女子更衣室的，為此他們必須花錢增建，但是誰來埋單？美媒《洛杉磯時報》報導，場館和球團雙方都不願意支付整修費用，可能走上仲裁庭演變成法律攻防戰。

洛杉磯道奇的春訓基地Camelback Ranch位於亞利桑那州鳳凰城（所有權是鄰近城市格蘭岱爾），他們和芝加哥白襪隊一起租用。白襪要求格蘭岱爾自行吸收20萬美元增建費用，市經理菲爾普斯（Kevin Phelps）預估道奇也不願付錢，但是大聯盟球隊營收很高，菲爾普斯沒理由讓納稅人吞下這筆費用。

菲爾普斯指出球場的租約在2007年簽定，那時候所有球隊包括小聯盟都沒有女性教練成員，沒人能料到在2021年突然需要女子更衣室。更何況所謂「租金」僅有1美元，實際上是無償提供給道奇和白襪使用（球團支付維護費），格蘭岱爾當初貸款2億美元興建這座球場，菲爾普斯質疑為何這兩支球隊不能展現一點回饋之心？甚至休息室裡的桌椅，小小一張250美元的新椅子帳單，球團也要求納稅人出錢。

道奇與白襪的熱身賽（隸屬仙人掌聯盟）長年為當地創造收入，菲爾普斯也非常尊敬他們，但感嘆這只是一個單向的友好關係，球團恐怕根本沒把格蘭岱爾放在眼裡。道奇去年營收估計5.4億美元是聯盟之冠，白襪2.73億美元。