台灣大學今(15)日舉辦創校94年校慶慶祝大會，並頒發名譽博士學位給華碩董事長施崇棠。(台大提供／李侑珊台北傳真)

中研院前院長翁啟惠獲頒台大傑出校友。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台灣大學15日舉行創校94年校慶慶祝大會，校長管中閔頒發名譽博士給黃春明（見圖）。黃春明致詞時表示，他今年已88歲，剩下多少時間不重要，能再剩下的時間做些什麼事情比較重要。（鄧博仁攝）

台灣大學15日舉行創校94年校慶慶祝大會，校長管中閔頒發名譽博士給施崇棠（見圖）。施崇棠致詞時勉勵大家，好好抓住自己的夢想往前進。（鄧博仁攝）

台灣大學今(15)日舉辦創校94年校慶慶祝大會，並頒發名譽博士學位給知名作家黃春明與華碩董事長施崇棠，中研院前院長翁啟惠等10名各界代表則獲頒傑出校友。

黃春明為鄉土小說巨擘，著作等身，作品不僅展現對土地的關懷之情，更反映出庶民的生活與愛恨，紀錄台灣從農業社會走向工商業時代的發展軌跡。而他在創作之餘成立「黃大魚兒童劇團」，推廣青少年藝文活動，也經營「百果樹紅磚屋」，將故事帶入民間。

黃春明在致詞時提到，自己已88歲，「像是枯木，也像是朽木」，但名譽博士就像一陣春風，讓他感覺到「逢春猶再發」。

黃春明也說，半年前經歷癌症化療，對於還能活多久，完全沒有把握，但後來體悟到，生命還剩多少時間不重要，重要的是還有多少事情沒完成，因此他開始嘗試撰寫過去沒寫過的長篇小說。

施崇棠在1989年出資與旗下4位工程師一同創立華碩電腦，歷經30多年科技產業的典範轉移，穩踞全球主機板第一大、消費性筆記型電腦前三大的國際品牌公司，並且8度榮登由Interbrand鑑價的台灣國際品牌冠軍，成為科技產業的創新指標。同時積極落實社會責任，在綠色產品、數位包容、人文環境教育及氣候議題上的耕耘，不遺餘力。

施崇棠在致詞時特別鼓勵年輕學子做到終身學習，「學習如何學習，是一生最好的投資」，並且遇到逆境絕不逃避，並且決不做投機取巧與有違正道之事。

翁啟惠則在影片中說，能獲得傑出校友的殊榮，感到很意外也很高興，得獎可遇不可求，但受到肯定，會讓人更有往前走的動力。

今年度獲頒傑出校友人員方面，台大表示，包含赤嶺守、王倬、翁啟惠、李德財、蔡力行、戴東原、韓定國、鄧傳馨、王伯元、孫正大等10人分別在人文藝術、學術、工商、社會服務與綜合表現有著卓越貢獻，經各學院推薦並經學校委員會遴選，獲頒傑出校友。