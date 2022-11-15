台中禾馨宜蘊生殖中心舉辦凍卵說明會《化被動為主凍，掌握人生選擇權》，王懷麟院長、國際醫療部黃佩真主任及新國民女友依依。依依身為追求事業的現代女性角度與醫師進行對談、分享是什麼讓她想要制定凍卵計畫，望能幫助更多女性釐清凍卵規劃。

依依大方分享自己的生育規劃，身邊已有許多姊妹跟朋友已都凍卵做好準備，30歲的她不排除自然受孕，但同時考量到未來想生不只一胎，加上現階段她的重心在工作上，若將時間當成很珍貴的資源，就可考慮凍卵，保留未來生第二胎跟第三胎的機會。

王懷麟院長表示，現在門診確實有越來越多女性前來諮詢凍卵，多數目前沒有生育規劃，但也不排除未來有朝一日會想要生兒育女，因此都會先來諮詢凍卵，希望將卵子品質留在最好的時間。

王懷麟院長表示，門診中有遇到許多進行試管的夫妻，在年輕時凍卵資訊尚未普及，等到真的思考生育規劃時，才發現年齡、卵子及精蟲品質成為最大的挑戰，進行試管療程就會比較辛苦，也讓醫師比較心疼。

王懷麟院長自身為例，他說：「我是生殖醫學醫師同時也是試管夫妻過來人，我32歲結婚，42歲才當爸爸，經過11次革命才成功，如果當時凍卵技術很好，我一定會鼓勵太太年輕時就先凍卵，才不會經歷這麼辛苦的路，但人生就是如此，很難預估是否會用得到」

黃佩真主任表示，他幫過最年輕的凍卵個案是一位16歲的血癌患者，父母擔心化療對小女生未來生育影響，就先凍卵保存生育力。一般來說女性30-35歲為凍卵的最佳時機，黃珮真主任自己也是32歲時凍卵保留8顆卵子。

適合凍卵的女性族群可分為六大項：

1.年輕罹癌，但未來有生育規劃之女性。

2.有家族病史之女性（如卵巢早衰、自體免疫疾病）

3.無子宮女性

4.子宮內膜異位症患者

5.伴侶/丈夫患有無精症者

6.30歲以上暫無生育規劃

黃佩真主任建議，女性朋友現階段不論是否有生育規劃，都可以先到診所抽血檢視卵子的庫存量（AMH），再評估是否需要制定凍卵計畫，讓自己在未來人生藍圖安排上有更多選擇。