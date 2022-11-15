高市教育局長謝文斌（左一）表示，為照顧基層學生選手，教育局特別修法發放全中運績優運動選手訓練補助金。（袁庭堯攝）

高市體育班選手有福了，教育局15日與高雄市立大同醫院再次攜手合作，簽訂「高雄市體育班運動選手整合照護合作計畫備忘錄｣，建構「綠色通道」、快速提供專業醫療與預防照護服務，協助受傷選手盡快重返訓練和比賽，預計將有千名選手受惠。

高雄市副市長林欽榮、大同醫院院長傅尹志、教育局長謝文斌、運發局長侯尊堯等人出席簽約儀式。

林欽榮表示，大同醫院2020年起配合教育局，共同整合高雄市高級中等以下學校體育班優秀運動選手的健康照護工作，照顧對象包含全中運、高雄市中運前3名選手、高雄市代表隊選手、及國小、國中、高中體育班推薦之潛能優秀選手，符合資格的選手們若有運動傷害相關醫療需求，由大同醫院相關科別醫師（如骨科、復健科、小兒科等）及醫事人員（物理治療師、營養師、臨床心理師、護理師等）共同提供後續相關服務，今年更擴大照護原住民地區偏鄉選手。

大童醫院今年更設立「運動選手整合照護中心」，結合骨科、復健科、兒科、影像醫學科四大專科及物理治療師、營養師、心理師、藥師、放射師五大專業，提供全人醫療團隊照護服務，從生理到心理，讓學生選手能全心投入訓練與競賽。目前已服務超過250名選手，運動防護與就醫達千餘人次。

照護中心更針對受傷的選手，打造「綠色通道」，能快速取得醫療照護資源，透過及早妥適的照顧，協助他們避免不必要的休息，快速重返訓練或是賽事。

「兒少注意力訓練中心」更是針對個別選手或團隊進行全身心靈的陪伴與照顧，特別著重於注意力訓練、焦慮放鬆技巧與運動傷害心理復健，對強化高雄市學生選手的心理素質，提升競賽表現有極大幫助。

傅尹志表示，今年7月全中運復賽期間，大同醫院派出骨科及復健科醫師、物理治療師及行政團隊等組成醫療防護團，巡迴各賽場或至選手團隊下塌的飯店中，及時提供高雄市代表隊選手賽事期間第一線運動防護及醫療服務。此外，還提供臨床心理師及營養師即時線上諮詢，協助選手克服比賽緊張感，以最自然養生的方式達到各量級所要求的體重，維持最佳體能狀態。

謝文斌表示，為照顧基層學生選手，教育局特別修法發放全中運績優運動選手訓練補助金，針對全中運前三名審核通過者，每月補助金額為個人賽第一名8000元、第二名4000元、第三名3000元；團體賽第一名每人5000元、第二名每人3000元、第三名每人2000元，2022年計發放約1030萬8000元，希望將績優選手留在高雄。