天鈺(4961)第四季預計在有TV面板急單帶動下，第四季營收、毛利率拚和第三季相當，另外，也看好庫存水位將於今年底到明年第一季回到正常水準，法人也認為，天鈺營收、毛利率、獲利修正幅度最大的時間已過。天鈺今盤中由黑翻紅，漲幅約2%，躍回5日線大關。

受到全球總經因素影響市場需求，消費性電子首當其衝，天鈺營收雖然連續四季下滑，但中小尺寸Mobile驅動IC部門的營收相對較佳，第三季毛利率31.2%、是近七季以來的最低點，但有鑑於供應商開始降價，再加上有接獲TV面板DDIC急單，天鈺預估第四季營收、毛利率與第三季相當，也認為毛利率的大幅修正已近尾聲。

天鈺表示，由於面板價格跌勢趨緩，TV面板價格已經修正一年多，現在看到三星已經開始拉貨，且其他公司看到三星拉貨也跟進，故在第四季有看到一些急單，但其他產品尚需一段時間修正，預估第四季營收與第三季相當，庫存水位將於今年底到明年第一季回到正常水準。

雖然終端市場的需求仍未看到曙光，但天鈺在TV面板DDIC已接獲急單，且部份晶圓代工廠也開始釋出降價善意，子公司天德鈺在上海證交所創業板掛牌，也讓子公司有優勢跟大陸的廠商合作。

法人預估，天鈺2022全年合併營收將會有1~2成的衰退，全年稅後每股可望達16元，惟現階段由於營收、毛利率、獲利修正幅度最大的時間已過，故投資建議買進。