裕隆集團積極推動數位轉型，旗下集團金融水平事業體的行冠企業是全台唯一汽車全價值鏈的用車服務平台，持續創新經營與獲利穩定成長，帶動裕隆集團在移動生活事業布局動能，今年榮獲新北市第一屆「新北企業精典獎」的「優質潛力企業獎」。因應產業數位化生態發展，行冠企業領先同業，2021年成立carcargo車評網，透過數位平台整合汽車水平周邊業務，以大帶小的方式，整合維修保養市場。

即使受疫情衝擊，carcargo車評網在短短開站一年內創造突破10萬月訪客流量佳績帶動商機，持續吸引合作聯盟成員與保修廠客戶加入。為提升汽車保修產業整體素質與數位能力，carcargo車評網在今年8月為會員車廠開辦數位行銷教育訓練課程，協助傳統中小企業型態的保修通路數位轉型，導入更多汽車銷售與全新網路經營模式，廣獲迴響。特別是為高雄汽保公會舉辦的專場人數超乎預期，反應熱烈。預期年底可望集結超過400家專業保修廠加入，持續帶入保修產業數位轉型動能與消費含金流量，共創商機。

根據google針對台灣發布的《2022年智慧消費關鍵報告》指出，民眾上網率高達87％，顯示上網率全民普及，數位服務滲透生活，其中80％的汽車消費者對於可以幫助減少選擇障礙的媒合推薦更是歡迎。根據內部數據顯示，訪客造訪carcargo車評網最常使用的前三名服務依次是｢服務廠評論｣、｢電話預約｣以及｢LINE線上客服｣，熱門標籤則是｢維修保養｣、｢精修歐系車｣、｢原廠資歷服務廠｣。carcargo車評網為消費者與保養廠提供雙向服務，除了提供保養廠免費刊登上架的服務，同時更派審查員到各廠審核店家提供的相關資料與技術能力，讓每位車主在carcargo車評網搜尋到的店家都是誠實無欺同時具備專業能力，藉此確保消費者權益的網站特色，深獲消費者青睞。

行冠企業數位行銷部吳至柔副理表示，產業永續經營需要整合串聯生態系，集團旗下SAVE保修聯盟透過此平台業務拓點成長16％，商品採購成長85％，carcargo車評網希望打破汽車後服務市場的傳統籓籬，透過裕隆集團汽車價值鏈資源導入，與獨立保修廠合作共好共創。在持續推廣與開設數位經營與輔導課程廣獲好評後，目前carcargo車評網會員保修廠已從北部佔六成大宗，中南部也從原本近一成多的比例有明顯成長。

carcargo車評網特別為會員車廠開辦《Google商家與經營與手機拍攝技巧》，邀請知名google商家講師黃道育，以及知名YouTuber攝影師親自授課。手把手的協助不善網路數位工具的店家老闆更熟悉運用google商家經營管理，學會將好技術轉換口碑在網路上曝光，更有能力對應網路負評的危機對應方式。經過全台北中南4場教育訓練，超過150位會員報名參加，有些保養廠更派出不只1人上課，反應非常踴躍，而課後的滿意度調查也高達95％。

高雄汽車保養商業同業公會理事章勝鴻在參與高雄場課程後，主動邀請carcargo車評網舉辦高雄專場課程，首場報名人數破百，超過預期，顯示保修產業對數位化實務的需求。章理事直言，保養廠的人都是黑手出身，大部分的人不懂如何使用網路與客人應對跟行銷，甚至心生抗拒。carcargo車評網的課程讓高雄汽保公會會員有系統地學習並能正向面對網路所帶來的影響，帶動了保修產業轉型成長的正向能量。