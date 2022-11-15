亞洲流行天后蔡依林JOLIN是國際歌壇永遠的青春偶像，儘管已經42歲，依舊火辣嫵媚、青春無敵，近日她為寶格麗（BVLGARI）拍攝Serpentine系列包款形象大片，在古代神話裡，靈蛇蛻變生生不息，有著再生、轉化、不朽和青春永駐的意義，而在伊甸園裡，蛇是性感的象徵，由寶格麗代言人蔡依林演繹詮釋靈蛇神秘性感、不斷蛻變的時尚魅惑，可說是不二人選。

寶格麗代言人蔡依林詮釋Serpenti Fover East-West Maxi Chain小牛皮肩背包，展現時尚百變風情。（圖／BVLGARI提供）

寶格麗代言人蔡依林以凹凸有緻的火辣身材詮釋Serpentine Vertical托特包靈蛇蜿蜒曲線之美。（圖／BVLGARI提供）

蔡依林近日宣布將在12月31日和明年1月1、2、6、7、8日回歸台北小巨蛋，以「惡之女王」之姿舉辦「TOYOTA蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場」，門票開賣當天就一掃而空，並宣布12月初將釋出全新單曲，是蔡依林親自參與創作製作，再度展現她的音樂才華，據悉新曲是部電影主題曲，更是讓人期待。

寶格麗最近釋出的形象大片中，代言人蔡依林以多套時尚造型搭配寶格麗Serpentine當季包款，一款是黑色低胸緊身小禮服搭配Serpentine Vertical Tote黑色小牛皮托特包與Serpenti Forever Spring Shade春日浪漫蟒蛇皮肩背包，以凹凸有緻的火辣身材展現靈蛇般的嫵媚姿態。

寶格麗代言人蔡依林青春無敵，完美演繹Serpentine靈蛇包款百變風情與不斷蛻變之美。（圖／BVLGARI提供）

寶格麗Serpentine Vertical托特包，8萬8500元。（圖／BVLGARI提供）

寶格麗Serpentine Serpenti Reverse陽光黃水晶小牛皮包，8萬9200元。（BVLGARI提供）

另蔡依林也以一套彩色亮片褲裝，搭配Serpenti Reverse陽光黃水晶色小牛皮肩背包及Serpenti Forever East-West Maxi Chain甜菜根尖晶石色小牛皮肩背包，完美演繹寶格麗包款的高度搭配性，個性與帥氣兼具的風格，展現時尚天后多變的非凡氣勢。

寶格麗Serpenti Forever East-West Maxi Chain甜菜根尖晶石色小牛皮肩背包，9萬8600元。（BVLGARI提供）

寶格麗今年全新登場的Serpentine Vertical托特包，靈蛇蜿蜒化身為金屬提把，優雅貴氣的美感十分吸睛，採用全新研發的小牛皮製成，有著羔羊皮Nappa的柔軟觸感，可以手拎，也可搭配皮革肩背帶斜背或側背，是款變化多元的實用包款。

寶格麗Serpenti Forever Spring Shade春日浪漫蟒蛇皮肩背包，16萬5000元。（BVLGARI提供）

經典Serpenti Reverse包款除了蛇首金屬扣的設計外，還將靈蛇的麟紋運用在手提包的提把和鍊帶上，藉此強化品牌的DNA，辨識度也更增強。融入漸層繽紛色彩的Serpenti Forever Spring Shade春日浪漫蟒蛇皮肩背包，選用質地細膩、紋理有致的蟒蛇皮，經特殊手工上色，在蛇鱗皮革堆疊一道道如彩虹般漸層色澤，奢華破表。

Serpenti Forever East-West Maxi Chain小牛皮肩背包今年也推出多款新色，且可自由調整長度，時尚百變風情且款式實用百搭，是搭配時尚整體造型不會出錯的最佳配件。