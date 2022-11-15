交通部長王國材15日出席基隆東岸郵輪廣場串接工程，受訪時表示，基隆捷運若順利的話，將於明年第四季動工。至於基捷第二階段是否會進基隆，他表示一定會，但仍需考量路廊及拆遷問題，所以針對沒有疑慮的部分，先進行第一階段工程。

王國材指出，基隆捷運的第一階段環評已於今年9月送進環保署審議，若一切順利，將於明年第四季開始動工興建。問到基隆捷運第二階段是否會進基隆時，王國材表示，基捷一定會進基隆市區，但目前最主要的問題是找出合適的路廊，避免太多的拆遷。

王國材說，過去基隆捷運談了20幾年，始終沒有成真，主要的原因在於路廊及運量一直有著爭議。近幾年來，在基隆市長林右昌及立委蔡適應的協調下，避開了台鐵既有的路廊，沿著基隆河谷開發的方案，無論運量和路廊都可行，因此，針對比較沒有爭議的路段，先進行第一階段的工程。

王國材強調，過往的捷運建設有很多分階段施工的案例，基捷也是這樣。他認為，若在八堵到基隆部分仍有相當爭議，若因為這部分影響，導致第一階段也無法動工興建，這樣不太有效率。

他指出，以台北環狀線捷運為例，就是先做一環，再慢慢串接起來。三鶯線捷運現在也將延伸到桃園等，都是捷運分階段施工的例證。王國材認為，捷運工程本來就會有優先順序，工程比較容易、沒有爭議的部分先做，因此他承諾，基隆捷運一定會進基隆。

至於第二階段的主要考量為何，王國材透露，主要包括用地取得、進入基隆市區的路廊等，盡量希望避免拆遷。若一切順利，也有可能在基隆捷運動工一段時間後第二階段就銜接上來，全段一起完工。