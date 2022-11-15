醫護人員是國民健康最重要的守護者，中華民國醫師公會全國聯合會與玉山銀行共同舉辦第八屆「臺灣醫療報導獎」，並於11月13日醫師節慶祝大會進行頒獎儀式，本次共有26件獲獎媒體及優選徵文，除了提升臺灣醫師與醫療形象外，更促進醫病關係和諧、增進民眾健康福祉。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，「臺灣醫療報導獎」從104年開始舉辦，今年投稿件數創歷年新高，感謝全國媒體及民眾踴躍參加，更感謝玉山銀行長期對醫界的支持，共同傳遞正向且美好的力量。今年各類投稿作品中，深入且清晰地報導醫界全心投入防疫之景況，近九成確診個案由基層診所進行居家照護，既解決民眾醫療需求，也讓臺灣醫療量能正常運作，為分級醫療最佳成功寫照。

周慶明表示，在作品中發掘許多醫病互動過程中的溫馨感人小故事，民眾深刻感受醫護的醫療專業與耐心照護並表達感謝之意，這就是對醫界最大的鼓勵與支持。期待更多有關臺灣醫療正向新聞，共同築起和諧、安康及進步的社會！

玉山銀行總經理陳茂欽表示，醫護人員長期貢獻專業，守護全民健康，特別在疫情期間，更是以院為家、全心奉獻。玉山長期關注偏鄉與弱勢，持續結合醫護專業力量，共同舉辦義診、到宅醫療或在偏鄉設置醫療站等，讓偏鄉民眾有更好的醫療照護。感謝本次獲獎媒體的專業報導，詳實記錄醫療人員照護病患、行善救人的事蹟，用溫暖的故事感動人心，將愛與關懷傳遞到社會每個角落。

玉山銀行秉持「醫師照護民眾健康，玉山照顧醫師財富健康」的理念，致力於提供醫師客製化、便捷且高品質的諮詢式金融服務，讓醫師能更專注本業、服務病患。為歡慶醫師節並表達對於醫師的感謝與敬意，玉山銀行於11月推出慶祝活動，活動期間內首次申辦「醫師無限卡」並核卡，首刷禮加碼即贈送10杯咖啡；累積刷卡滿額更可獲得王品牛排餐券或AirPods Pro2等好禮。玉山將持續攜手醫界，提升醫療環境及品質，讓偏鄉及弱勢民眾能享有優質醫療及照護，以共同邁向更健康、美好的未來。