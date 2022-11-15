北市警鐵腕剿滅詐騙集團 破獲「車廠」逮四海幫成員

「台版柬埔寨」詐欺案引發社會震驚，北市警方掃蕩日租套房等處所，本月10日在桃園觀音、台中等地，查獲四海幫成員徐姓男子等3人，徐以優渥薪資利誘民眾交出帳戶，強押被害人至銀行設定網路約定帳戶，組成人頭帳戶「車廠」，警方攻堅逮捕徐男等人到案，起出5本人頭帳戶存摺，訊後依違反組織犯罪防制條例等罪送辦。

警方表示，36歲徐姓男子，曾加入四海幫，近來見人頭帳戶有利可圖，刊登應徵求職廣告，面試後即交由林男、陳女負責看管，將求職者強押在日租套房，交由陳女看管，進而設定網路約定帳戶，再充當提領詐騙贓款的車手，直到被害人不堪精神壓力，趁看管人鬆懈之際逃逸並向警方報案。

北市刑警大隊10日發動搜索，在桃園等地逮捕徐嫌等3人到案，查扣多本人頭帳戶存摺、提款卡，以及1公斤的新興毒品卡西酮，警方訊問後依反組織犯罪防制條例、詐欺、妨害自由、毒品等罪，移送桃園地方檢察署偵辦。

北市刑警大隊統計本月6日至13日，共計查獲詐欺犯罪集團犯嫌205人，其中羈押31人，依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪偵辦，此外，為自10月24日起至11月9日配合地檢署執行掃蕩「地下通匯、洗錢專案，專案期間共計查獲7件、24人，查扣犯罪所得近百萬元，匯兌或不法洗錢金額逾億元。

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