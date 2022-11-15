高雄市鳳山區成功路上一間銀樓上月27日晚間遭44歲鍾姓男子洗劫金飾，搶匪用辣椒水突襲老闆夫婦，得手後迅速逃往公共場所、製造大量斷點，最後仍被逮。高雄地檢署依強盜罪將他起訴。

鍾男當時身穿黑色外套與鴨舌帽，進入金飾店後，指定要挑選2兩重的金飾，表示想要送給父親。但當時店內只有1兩重的金飾，老闆夫婦拿出2條各1兩重金項鍊供鍾男挑選，鍾男不滿意，還要求要看金戒指，老闆夫婦不疑有他，再拿出5錢的金戒指供他玩賞。

鍾男眼見金飾到手，突然朝老闆夫婦臉部噴辣椒水飛奔奪門而出。老闆夫婦大喊「搶劫」，老婦還從後追出，但仍被手腳靈活的鍾男逃離現場，銀樓估計損失15萬元。

鳳山分局獲報後立即調閱監視器，發現鍾男徒步逃往中山路上的鳳山夜市，為了躲避警方的電子足跡追緝，還刻意多次換裝，頻繁進出公園等公共場所，企圖製造大量斷點，增加警方調閱監視器及查訪難度。

所幸，經專案小組不眠不休比對數百支監視器與查訪，終於鎖定鍾男，向高雄地檢署聲請拘票後成功逮人。鍾男相當狡猾，還把尚未典當的1條金項鍊藏在變電箱中，另一條金項鍊及金戒指已遭鍾男拿至當鋪典當。

檢方表示，相關事證明確，偵結後，今依強盜罪將鍾男起訴。