財政部第20屆「民間參與公共建設金擘獎」獲獎名單出爐，「桃園市全面換裝節能路燈暨維護案」榮獲「政府團隊獎-優等」、「創新獎」兩項殊榮。這項計畫是桃園市政府與遠傳攜手合作，亦使桃園市成為全台灣第一個大規模導入LED路燈智能照明系統的城市，並將路燈導入智慧化管理，以科技提升城市治理效能與民眾生活品質。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示：「近年政府積極促進民間參與公共建設，藉由民間投入以提升公共服務品質，遠傳很榮幸參與桃園市智能路燈建置與維運專案，無論是規模或運作模式均為全台首創，以數位創新科技力實現智慧治理。遠傳也將持續透過5G『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）技術專長，以成功經驗為基石，協助城市與產業邁向智慧化與永續。」

「桃園市全面換裝節能路燈暨維護案」以提升行人、行車安全，以及城市治理為初衷，遠傳身為關鍵成員，負責桃園市北區路燈建置與後續維運，並以即時遠端監控與故障自動回報系統，協助市府掌握全市路燈調度，提供民眾最佳照明與用路環境。此外，遠傳也協助桃園市將退役路燈進行裝置改造，首創NFT廢棄路燈公共藝術，為城市注入全新生命力。

桃園智能路燈創新應用也獲得多方肯定，其中「人因照明智慧路燈系統」能依天候條件自動變換路燈光型，達成照明最佳化配置，榮獲109年度照明金質獎特優；而針對多處重要路口設計的「路口雙色溫路燈」，藉由十字路口區路燈色溫改變，提高駕駛人接近路口之行車專注力，確保行人通過路口之安全性，獲得110年度道路安全創新貢獻獎第一名。

遠傳專案以資通訊專長結合創新思維，亦獲得今年度專案管理大獎的標竿專案獎的肯定。智慧城市建設在各地快速開展，遠傳將持續結盟頂尖企業夥伴，扮演推動企業與公部門數位創新轉型的關鍵引擎，打造幸福智慧城市，讓台灣的科技實力被看見。