捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)受客戶去化庫存影響，2022年第三季本業轉虧、在業外收益挹注下險守獲利，每股盈餘（EPS）0.002元，累計前三季獲利腰斬、每股盈餘1.54元。由於庫存調整尚未結束，公司保守預估需求低潮恐延續至明年。

易華電第三季營收3.64億元，季減達47.84％、年減達55.57％，為近4年半低點，營業虧損0.67億元，為近5年半首虧、創歷年新低。雖有業外匯兌收益及股利收入挹注，稅後淨利16.9萬元，季減達99.77％、年減達99.87％，每股盈餘0.002元，仍為歷年次低。

累計易華電前三季營收16.92億元、年減28.02％，為近4年低點。營業利益0.46億元、年減達84.81％，與毛利率13.12％、營益率2.76％齊創近5年低點。雖然業外收益跳增2.81倍挹注，稅後淨利1.28億元、仍年減達54.61％，每股盈餘1.54元，雙創近4年低點。

易華電表示，受全球經濟環境不佳、消費力道下滑影響，為減少庫存過高的跌價損失，面板廠及驅動IC設計公司分以降低稼動率、放緩晶片及覆晶薄膜（COF）進料因應。受市場需求變化及產品組合變化影響，使易華電第三季營運明顯下滑。

易華電10月自結營收1.21億元，雖月增0.71％、回升至近3月高點，仍年減達49.5％。累計前10月營收18.14億元、年減達30.02％，為近4年低點。由於終端市場庫存調整尚未停歇，驅動IC客戶拉貨力道疲軟，易華電保守看待後市，預估此波低潮期恐延續到明年。