全球第二大虛擬貨幣交易所FTX上周宣告破產，引發市場震撼，台灣投資人初估約50萬人，總投資金額上看30億，隨著FTX倒閉瞬間蒸發。FTX創辦人兼執行長Sam Bankman-Fried（SBF）受訪時坦言，業務擴張的速度過快，沒注意到已經產生問題，甚至還稱，「如果我能更專注在這些事情上，我相信我能做得更完善。」他還透露，這段時間他一直玩遊戲打發時間，幫助他紓壓重新整理思緒。

FTX出事後SBF遭到美國監管單位調查，更被爆出挪用客戶高達100億美元（約新台幣3100億）至旗下虛擬貨幣避險基金Alameda，面臨股東、投資人及輿論的巨大質疑與批評，就連接受紐約時報訪問時，SBF也以安全為由，不願透露自己身在何處。

SBF受訪時坦言公司業務擴張速度過快，沒有注意到過程中已經產生問題，更提到Alameda在 FTX積累大量保證金頭寸，規模達數十億美元，但SBF沒有說明更多細節。

外界將破產歸因於Alameda出現財務問題，資不抵債導致借出相當多資金、有密切關聯的FTX受到牽連，進而導致幣安執行長趙長鵬出售鉅額FTX旗下虛擬貨幣FTT，引發投資人出現擠兌潮，資金不足的FTX爆發財務危機，最後宣告破產，若以市占率初估，台灣約有50萬人受害，損失金額上看30億。

除此之外，SBF的態度也成為關注焦點，即使事發後曾在推特上認錯道歉，但受訪時記者卻觀察到他相當平靜，SBF說，「你會以為我現在難以入眠，但我倒是睡了一些，不然情況可能會更糟。」

SBF甚至透露自己這段時間一直在玩Storybook Brawl卡牌對戰遊戲打發時間，「這讓我放鬆了一點，並讓我的頭腦保持清醒。」