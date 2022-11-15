九合一選戰進入倒數，國民黨新竹市長候選人林耕仁昨（14）日晚也與同黨新竹市議員陳治雄一同掃街。他今在臉書發文除表示「一個揮手、一個手勢、一句加油」都是對他莫大的支持外，也喊話，自己一定會翻轉新竹。
林耕仁提到，選舉剩下不到兩週，在最後衝刺的階段，他要拜託各位疼惜他、支持在地新竹人的市民們，堅定信念，並且認真拉票，在11月26日時投下神聖的一票。
最後，林耕仁表示自己非常有信心，也會拚到最後一刻，一定翻轉新竹！
九合一選戰進入倒數，國民黨新竹市長候選人林耕仁昨（14）日晚也與同黨新竹市議員陳治雄一同掃街。他今在臉書發文除表示「一個揮手、一個手勢、一句加油」都是對他莫大的支持外，也喊話，自己一定會翻轉新竹。
林耕仁提到，選舉剩下不到兩週，在最後衝刺的階段，他要拜託各位疼惜他、支持在地新竹人的市民們，堅定信念，並且認真拉票，在11月26日時投下神聖的一票。
最後，林耕仁表示自己非常有信心，也會拚到最後一刻，一定翻轉新竹！
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