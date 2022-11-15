小王傳訊給人夫嘲諷「給你一頂綠帽子」，附多張他老婆裸照，並要求「放過她」，「你女朋友這二年半，其實都是跟我在一起」。人夫指控，老婆原在美食公司上班，與公司主管小王先後外派到澳洲、大陸，兩人竟同居外遇，以侵犯配偶權向小王求償。一審判賠40萬元，小王不服上訴，二審判決駁回，不得上訴。

人夫指控，老婆小美在美食公司上班，與小王被外派到澳洲工作，兩人陸續回台，又先後外派到大陸崑山地區。小王明知小美已婚，兩人竟長期同居、發生性關係，小王在2021年10月6日以通訊軟體傳訊息給他，自承與小美的關係，他才知情。

人夫說，接到小王傳訊給他「你女朋友這二年半，其實都是跟我在一起，澳洲、崑山都是，她每個月都拿我的錢，花了1至2百萬」，「回台灣是把『戶口從你家遷走』，東西搬走，而我要給現金200萬，房子一套，試管嬰兒一個，我全答應了」。

小王傳訊更嘲諷「難怪給你一頂『綠帽子』」，勸人夫「放過她，我可以給她很好的生活、薪水高、有股份、給現金、給房子、給小孩、給名份」，並要求他出面處理離婚，還詢問「要我電話去你家告訴『你父母親』發生什麼事了嗎？」。

小王抗辯指出，他不知小美已婚，所以傳訊給男方時才稱小美為「你女朋友」，小美多次表明尚未辦結婚登記，並曾在2019年4月間傳訊給他「我不結婚了」，他與小美以男女朋友關係交往，期間多次發生性關係。

一審法官認定，小王在2021年9月間傳訊給小美表示：「不會『離』的啦，妳要跟他，我不想爭了」，並「處理掉把東西搬走，『戶口移走』」等語，並傳訊嘲諷人夫要求出面處理，認定小王事前得知女方已婚，兩人長期交往並發生性關係，已逾越社交分際，侵害配偶權及婚姻關係情節重大，判賠40萬元。

小王不服上訴，二審法官認為一審判決合理而駁回，不得上訴。