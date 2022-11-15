為達成台灣「2050淨零排放」目標，高雄市電動公車達201輛，比例為六都之首，力拚在2030年高市區公車將全面電動化。（崔正綱攝）

為達成台灣「2050淨零排放」目標，交通部以於2020年與高雄市共同推動電動公車示範計畫，並於今日於高市府前廣場發表執行成果。高雄市交通局表示，目前高市共972輛公車，而電動公車占201輛，占比高達20.7％，電車比例為六都之首，目標力拚在2030年高市區公車將全面電動化。

台灣2050淨零排放共有12項目標，其一為運具電動化及無碳化，期望能在2030年市區公車及公務車全面電動化、並於2040年電動小客車及機車市售比 100％。

今日成果發表會於市府前廣場舉行，包含副市長林欽榮、交通部次長陳彥伯、路政司長林福山、公路總局長陳文瑞及電動公車相關產業代表及客運業者均受邀出席，共同見證執行成果。

陳彥伯指出，因應未來國內能源、產業及空污等環境情勢，交通部首先推動客運車輛的電動化與國產化，並與經濟部及環保署合作推動示範型電動大客車，鼓勵國內車輛製造業者打造高品質、低汙染及國產化的車輛，目標在2030年將公車全面電動化。

林欽榮表示，高雄市為達成「2050淨零排放」目標，透過多元且多面向的永續政策，跨局處及民間業者結盟。搭配2030年高雄捷運、輕軌四線齊發，明年初高雄全區YouBike2.0達1萬輛，能夠更加健全高雄大眾運輸系統。

林欽榮說，高雄市為展現決心，除中央補助外，高市府對於每一公里數對營運業者45元額外補貼，以及補助150萬元協助業者將燃油車汰換為電動公車，達成2030年目標。

高雄市獲得交通部補助68輛示範型電動公車，未來將服務於90民族幹線、168東、168西等市區公車路線，屆時全電動公車路線將提升至22條，無障礙公車服務路線則增加至32條。

高市府交通局指出，為歡慶90民族幹線優先以示範型電動公車服務，自12月1日至12月31日止，凡搭乘90民族幹線掃QR Code乘車碼均可免費搭乘，另外搭乘次數越多，越有機會抽中最高價值達600元客製化精美禮物(每人限抽中1次)，相關活動訊息與即時路線資訊請上交通局網站www.tbkc.gov.tw及臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」及高雄iBus APP查詢。