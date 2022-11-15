苗栗縣通霄鎮五北里15日上午8點多，發生一起木造房屋火警事故，消防局接獲通報後趕往救援，火災現場火勢猛烈、濃煙密布，所幸在消防人員即時控制住火勢，也沒有人員傷亡。據悉，這棟房屋是有「中國防曬乳大王」之稱的企業家莊文陽的招待所，因此也引發地方關心。

苗栗縣消防局獲報後，出動5輛消防車、9名消防人員，到達現場時，該木造房屋全面燃燒，燃燒面積約200平方公尺，所幸沒有人員受困，在消防人員布水線灌救後，火勢在早上9點19分控制住，詳細起火原因有待調查。

根據了解，這間木造民宅是當地有名企業莊文陽的田園住家，莊在對岸創立「丁家宜」洗面乳品牌後成功打響知名度，多年前以百億元將品牌售出，4年後又回購經營，多年來素有「防曬乳大王」美名。

也因此今天發生火警，引起地方民代關注，而莊的木造豪宅，目前只有外籍勞工跟1名會計看雇，據查起火點在招待所的廳舍，所幸無人員受傷。