義大利新政府希望將義大利電信(TIM)的網路業務收歸國有控制，以加快經濟的數位化，義國工業部長Adolfo Urso周一表示。

Urso在羅馬的一場商業會議上說：「我們需要將網路收歸於國家控制」，部長並稱1997年將前國營和壟斷企業TIM私有化，是一種錯誤。

與此同時，義大利總理Giorgia Meloni的右翼政府檢視了如何將TIM的固話網路，與規模較小的競爭對手、Open Fiber的固話網路相結合，以建立一個全國性的寬頻網路。

其中一個選項是稱為Minerva計畫，將透過國有銀行CDP對TIM進行全面收購。

另一個選項是由TIM執行長Pietro Labriola提出的方案，即分拆出TIM的網路業務，隨後並與國有的Open Fiber進行合併。

Urso在羅馬會議的空檔時間表示，政府的戰略是建立一個由國家控制的網路。

義大利經濟部長Giancarlo Giorgetti則在上周呼籲對Minerva計畫保持謹慎，認為此需要與政府部門進行廣泛討論。