「拜習會」落幕，針對大陸國家主席習近平對台灣議題的說法，台大政治系教授楊永明今天表示，習近平不是畫紅線，而是畫禁區，「反台獨與反外力介入禁區」，特別說「台灣問題是中國核心利益中的核心」與「第一條不可逾越的紅線」，台美雙方在台灣議題上沒有交集，對抗更深！

楊永明指出，針對這次拜登與習近平的會面，他有四點觀察：美中關係、鬥而不破；和平對抗、管控分歧；元首外交、虛大於實；台灣議題、紅線禁區。

他說，1953年3月22日紐約時報報導：「蘇聯宣傳改變，承認美國協助打贏二戰」。內頁標題使用「和平對抗」（Peaceful Rivalry），指出蘇聯宣傳強調美蘇兩個不同政治體制的國家，雖然相互競爭對抗，但可以和平合作。

楊永明認為，昨天的拜習會雙方都有類似主張，習近平強調中美應與所有國家一起合作，帶來世界和平。拜登則強調避免美中間衝突的重要性，世界期待美中兩國合作。但雙方真能鬥而不破，維持和平對抗關係嗎？

事實上，他說，中美新冷戰已然展開！美中雙方在8月裴洛西訪台與圍台軍演之後，暫停實質議題溝通管道，這次雙方元首見面會談，重新連接互動基礎，談論議題雖然虛大於實，但同意美國務卿布林肯在明年出訪問北京。

楊永明指出，我們關注的台灣議題，卻在這次會議爆出火花。拜登會前說要與習討論「台海紅線」，會面時仔細說明「美國的一個中國」政策沒有改變，但反對任何一方改變台海現狀，反對大陸脅迫台灣，這是美國的「台海和平紅線」。

習近平則向拜登表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」他並告訴拜登說：「總統先生多次講過不支持『台獨』，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具，希望美方將總統先生的承諾落到實處。」

楊永明解讀，習近平不是畫紅線，而是畫禁區！「反台獨與反外力介入禁區」，特別說「台灣問題是中國核心利益中的核心」與「第一條不可逾越的紅線」，雙方在台灣議題上沒有交集，對抗更深！

此外，他說，核心利益概念也值得討論，習近平說台灣問題是中國核心利益中的核心，但台灣議題是美國的核心利益嗎？這次出席會議坐在拜登左右兩側的財政部長葉倫與國務卿布林肯，兩人在9月分別指出半導體過度集中台灣已經造成對美國國家安全的風險，半導體去台化已是確定政策，「看來台灣很難成為美國的核心利益！」