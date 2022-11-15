台中霧峰區40歲男子日前與妻子大吵一架，一時想不開，開車前往太平區一江橋欲輕生，一下子站在橋墩上，一下子又跨坐於橋墩，路過民眾見狀趕緊報案，警方獲報後立即趕抵現場，發現男子情緒相當不穩定，作勢就要跳下橋，警方勇猛上前一把抱下，成功阻止憾事發生。

太平警分局頭汴派出所員警張家漢日前下午2時許接獲民眾通報，稱有男子跨坐在一江橋頭墩上疑有輕生念頭，請警方前往協助。員警立即前往現場，到場時男子情緒相當不穩，頻頻表示「不要過來」，又說「為什麼大家都不知道我有多痛苦」；張員耐心安撫男子情緒，但男子頻頻作勢要跳下橋，張員憑經驗慢慢上前勸導，待走到可掌握之距離時，便抓緊時機一個箭步上前一把將男子抱下。

男子向警方表示，因近期工作不順利，加上常與妻子發生爭執，今天上午再次與妻子大吵一架，一氣之下開車欲往太平區頭汴山區散心，在開車途中愈想愈覺得生活沒有意義，萌生了輕生念頭。

警方耐心勸導男子，並通知家屬到所，其妻到派出所得知此事後，更直呼男子舉動實在太傻，夫妻兩人經過一番溝通，加上員警從中協調，最後化解雙方心結，其妻非常感謝警方熱心幫忙，頻向警方道謝。

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