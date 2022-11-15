直播》口罩令下周有望鬆綁 指揮中心最新說明。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增18,509例本土新冠肺炎個案及49例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增1萬8509例後，今年以來本土確診病例正式突破800萬例大關，不過仍比上周同期下降25.8％。

以及今日新增中重症個案則為82例，其中有44例中症、38例重症個案，目前輕症比例仍高達99.55％。

指揮中心表示，今日新增之18,509例本土病例，為8,565例男性、9,934例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,742例)，高雄市(2,569例)，臺中市(2,064例)，臺南市(1,894例)，臺北市(1,709例)，桃園市(1,708例)，彰化縣(999例)，屏東縣(755例)，雲林縣(621例)，苗栗縣(515例)，嘉義縣(456例)，新竹縣(428例)，新竹市(376例)，南投縣(366例)，嘉義市(308例)，宜蘭縣(251例)，基隆市(236例)，花蓮縣(227例)，臺東縣(157例)，金門縣(74例)，澎湖縣(53例)，連江縣(1例)。

指揮中心指出，今日新增43例本土病例死亡個案，為26例男性，17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月15日至11月11日，死亡日期介於10月14日至11月12日。

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為24例男性，25例女性；年齡介於20多歲至90多歲以上，自新加坡(1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年10月15日至11月14日。