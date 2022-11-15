九合一選舉進入倒數，台北市長「三腳督」戰況激烈，誰能拿下寶座，備受外界關注。今(15)日為選前民調封關日（明起依法不得公布民調），這兩天許多「封關民調」也紛紛出爐！《中時新聞網》整理台北市長各家封關民調顯示，國民黨候選人蔣萬安在其中7份的支持度領先民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊，陳時中則在其中3份民調中，支持度居冠。以下按照公布日期由近到遠，整理出10份民調的主要狀況：

◎《ETtoday新聞雲》15日公布最新民調：蔣萬安支持度37.9%、陳時中29.4%、黃珊珊22.5%。

◎《聯合報》15日公布最新民調：蔣萬安支持度36%、黃珊珊27%、陳時中20%。

◎《菱傳媒》15日公布民調封關前最新預測：估蔣萬安得票率為37.40%，可望拿下50萬5273票；陳時中得票率34.83%，可望拿下47萬547票；黃珊珊得票率為27.2%，可望拿下36萬7436票。

◎中廣與蓋洛普徵信公司14日公布民調：蔣萬安支持度34.25%、陳時中22.79%、黃珊珊15.6%。

◎《自由時報》14日公布民調顯示，陳時中支持度34.80%居冠，蔣萬安28.71%，黃珊珊23.45%。

◎《三立新聞》14日公布民調：陳時中支持度32%、蔣萬安29.5%、黃珊珊17.6%。

◎《匯流民調》13日公布民調：蔣萬安支持度30.6%、黃珊珊27.0%、陳時中26.8%。

◎《震傳媒》11日公布民調：蔣萬安支持度為34.7%、陳時中26.2%、黃珊珊21.7%。

◎《台灣民意基金會》10日公布民調：蔣萬安支持度29.8%、黃珊珊26.6%、陳時中21.8%。

◎《中華亞太菁英交流協會》10日公布民調：陳時中支持度29.1%、黃珊珊28.8%、蔣萬安27.8%。