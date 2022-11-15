樂天桃猿啦啦隊人氣成員林襄，靠著甜美臉蛋和E級魔鬼身材，迅速升格成為新一代啦啦隊女神，IG吸引超過141萬粉絲追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動、分享穿搭的她，近日再度曬出運動穿搭，大展傲人好身材，令網友看了直噴鼻血。

林襄日前在個人IG上PO文表示「好仙又好帥的運動套裝」並曬出一系列照片。照片中，只見她穿著寬鬆的外套與長褲，裡面只剩一件細肩帶低胸BRATOP，彎腰靠坐在車門邊，飽滿又兇猛的上圍曲線因此呼之欲出，網友們看了直呼「林襄真的很好詮釋了什麼叫魔鬼的身材」、「這套好好看」、「第一張好帥」、「超甜美性感，高馬尾可愛」、「omg身材太好啦」、「好正」、「可愛的襄襄帥一波呀」、「拍得好有日本風格，讚讚」、「性感又勁帥」、「這車⋯頭燈好看」吸引超過11.5萬人按讚。

而近日推出性感寫真集的林襄，除了火辣的身材受到矚目外，感情生活也備受關注，日前她便登上熊熊（卓毓彤）的YouTube頻道暢聊自己的感情觀，除了自爆曾養過男友外，她也曾被暴力男友騎車衝撞、劈腿等等，而當下只要男方願意安撫她，告訴她「你很棒，我已經為你改了」之類的話，林襄就會覺得自己很特別，傻傻原諒對方，讓不少網友聽到後都大感驚訝。