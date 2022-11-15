全盈+PAY為台灣首創「嵌入式支付金融科技（Payment Inside）」的電子支付品牌，繼嵌入全家(5903)便利商店、智生活App，跨入「零售」與「社區」兩大應用場景後，今天與MAYO鼎恒數位科技(6738)攜手合作，將於12月嵌入全台最大員工福利整合平台STAYFUN App，共同打造「職場金融」生態圈。全盈+PAY率業界之先，為第一個將支付應用首度嵌入職場場景的專營電支業者，未來使用STAYFUN App的企業員工，將可無縫使用全盈+PAY提供的金流服務，不僅滿足上班族於平台線上商城、實體特約商店的便利支付需求，同事間揪團訂下午茶亦可相互無「現」轉帳。

全盈+PAY總經理劉美玲表示，大多數民眾每日約投入三分之一的時間在職場，而近年辦公室團購、職場員工福利漸成為職場人際互動新圖鑑，並從中衍生多項金融服務需求。看好民眾職場金融潛在需求漸盛，此次攜手亞太區前10強雲端人資系統MAYO鼎恒數位科技，共同打造『職場金融』首部曲。

全盈+PAY將運用嵌入式支付金融科技（Payment Inside）「賦能」其旗下員工福利整合平台STAYFUN App，使其具備電子支付功能，使用者於該平台線上購物及合作品牌線下實體店將可無現支付，不僅拓展全盈+PAY使用通路，更為現代人增添職場生活的金融新體驗；同時，亦期許透過此次合作，與合作夥伴一同往「共享會員、共享通路、實踐便利金融服務」3大目標持續邁進。

延續零售與社區生活應用場景，全盈+PAY將於12月正式嵌入STAYFUN App，屆時該平台合作上千家企業員工，不必再額外下載支付App，即可於STAYFUN平台商城、線下特約品牌實體店支付，至全盈+PAY特約通路亦可使用。此外，上班日的午茶時光，則可透過STAYFUN App內的「揪團」功能迅速開團購訂單，不僅享有企業特約優惠，支付還可同步累兌「全家」會員點數，同事間更可無「現」轉帳，一次滿足企業與員工、員工與員工之間的支付場景需求。