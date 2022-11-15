為將基隆港區的郵輪廣場、市民廣場、東岸商場、文化中心以及市區的田寮河一帶串接成廊帶，基隆市政府15日舉行動土典禮，預計斥資新台幣5.8億元，利用空中跨橋平台將東岸的開放空間串接起來；工程預計113年4月完工。交通部長王國材表示，這個工程完工後，預期將成為國際觀光景點。

基隆市都發處表示，這項工程將打造一座空中跨橋平台，串接海洋廣場到東岸的市區。

林右昌表示，基隆城市近年來蛻變速度，市民和全台灣民眾都看的見，近期國門廣場、海洋廣場、城際轉運站、表演藝術中心演藝廳與美術館陸續完工與啟用，這代表「基隆市港再生標竿計畫」初步完成。完工後屆時基隆市區風貌再向上提升，成為國際級港都城市。

林右昌致詞時，特別感謝交通部協助，他說，這項東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程，中央補助八成五經費，才能讓基隆市政府將市中心區過去被中正路、仁一路、信一路所切割的開放空間，透過人工大平台，與郵輪廣場、東岸商場、表演藝術中心和港務大樓串接起來，這項規畫設計具國際級水準。這是「基隆市港再生標竿計畫」最重要工程，也是最後一哩路。

都市發展處長徐燕興表示，這項工程總經費為5.8億元，其中，中央補助4.96億元，整體工程預計將於113年4月完工。這項串接工程，將是提升臨港水岸空間體驗的最後一哩路，完工後，將縫補基隆港區與東岸市區相關景點的串連系統，提供更舒適臨港步行經驗。