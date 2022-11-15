女星米可白過去曾以兒童台「葡萄姐姐」身分出道，以活力的舞蹈帶給大家深刻的印象。經常透過社交平台與粉絲互動的米可白，近期的穿著尺度也越來越大，她曬出一段喝咖啡的短片，辣翻不少網友。

米可白近來為在「牛車來去」中詮釋高貴的大小姐，特別瘦身美白，看起來更加成熟有韻味，身材依舊保持得很好，她也大方秀出性感曲線，曬出傲人上圍及小螞蟻腰，昨(14)日她貼出小短片，在喝咖啡的時候一個轉身，西裝外套下渾圓上圍看起來快掉出來，也讓外套剛好被深溝卡住，令人大飽眼福。

米可白在貼文寫道：「喝咖啡還硬要縮小腹。」網友們紛紛在留言區激動回應，「不知不覺就從天亮看到天黑了」、「我懷疑裡面沒有咖啡」、「我還是要说，鄉民不會看妳的小腹的」、「越穿越辣頂不住啦」、「實在是太辣了」

米可白曬出喝咖啡小短片，展現火辣身材。(圖/米可白 臉書)

她之前拍攝的過火辣的跳舞影片並自嘲：「拍了30次，最後還是跳錯，跳舞還要擠眉弄眼，真不容易。」自謙自己是「阿姨帶動跳」，但是影片中深邃的事業線讓人看了目不轉睛，也被網友形容：「大家的注意力應該不在臉上…」、「這影片要看第二次才有辦法注意表情耶。」