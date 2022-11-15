新唐(4919)第四季在消費性電子市場持續修正下，Computer產品線將持續調漲，但車用產品依舊穩定貢獻，正持續擴大客戶基礎中。新唐今早盤後股價一路走高，終場收漲4.5%，站回季線位置。

新唐第三季營收104億元，季減少6.98%，年增加0.2%，符合預期，毛利率因為產品組合的緣故，略降到41.22%，單季歸屬於母公司業主淨利35.07億元，每股淨利8.36元。

展望第四季，因為部分客戶持續存貨調整，新唐預估第四季營收的季減幅度會大於第三季。消費性市場低低迷，Computer產品線部分，新唐NB產品線在第四季持續調整，而伺服器的BMC(遠端控制晶片)產品也歸類在Computer產品線，伺服器客戶需求較今年初調降，但2022年仍然是年增正成長。

車用需求方面，因為供應鏈問題改善，車用需求穩健。新唐HMI產品成功導入日本、台灣汽車的電子製造商客戶，HUD新產品已經進入tape-out階段。新唐BMIC(Battery Management IC，電池管理IC)產品線業績來自EV(電動車)和工控，並沒有消費性應用，故較無受到本波修正衝擊，除了日本、歐洲客戶之外，也新導入大陸客戶。