電池製造商欣旺達周一在瑞士證交所上市，顯示在地緣政治緊繃之下，中國企業如何在美國以外，找出新的籌資管道。

相較於之前在紐約上市動輒籌資數十億美元相比，這些上市似乎顯得不值得一提，但是中國今年將滬倫通機制(Shanghai-London Stock Connect scheme)擴大到德國和瑞士之後，許多中企仍在排隊，等待在瑞士上市。

在深圳上市的欣旺達，周一在瑞士證交所籌資了約4.4億美元。目前總共有八家陸企在瑞士上市，包括樂普醫療、電池製造商國軒高科，透過在瑞士發行全球存託憑證(GDR)，八家總共籌集了超過25億美元。根據瑞士證交所的檔案，已有十多家中企公布了上市計畫，排隊等上市。

根據中瑞互連機制，中企可以透過在瑞士發行GDR進行籌資。

從去年7月開始，由於受到監管機構的全面打擊，中國在美上市活動陷入停滯。據Refinitiv的資料顯示，2022年迄今，赴美上市的中國公司，總計價值僅1.525億美元；而2021年上市中企價值則高達128億美元。

另據德勤的資料，由於中美關係緊張和市場波動，今年1~9月在香港股市的IPO活動在數量上減少了81%。

Marcum Bernstein & Pinchuk會計公司的主管Drew Bernstein說，一旦監管障礙被移除，中美之間長期的審計問題獲得解決，美國市場仍是中企最佳選擇。