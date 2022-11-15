桃園北區客家會館組金牌為蕭菜霞作品「夜魅北客館」。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府客家事務局辦理「2022共下來翕相」攝影徵件競賽，共計40個獎項，總獎金高達25萬元，8月至10月共徵得近800件作品報名參賽，經專業評選出40件優秀作品，11月16日至12月16日在觀音崙坪文化地景園區客家工藝館展出，邀請民眾一起透過鏡頭看見桃園客家新建築之美。

客家局指出，今年攝影競賽拍攝範圍包括桃園客家前瞻建設1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、桃園北區客家會館，以及崙坪文化地景園區，全是2023年世界客家博覽會的副展場，各館舍各具特色，曾獲國外建築獎項肯定，新穎建築造型與周邊美景，也吸引不少民眾到此拍照打卡，觀光人潮絡繹不絕。

為讓民眾透過不同鏡頭、角度發現在地客家館舍之美，客家局舉辦攝影競賽，同時也替2023世客博暖身。客家局表示，近800件作品中，整體攝影水平不分軒輊，評選過程中更發現許多作品的光影、構圖與層次感，都經過精心設計，最終選出40件獲獎作品。

1895乙未保台紀念公園組金牌為莊爾祥作品「藍染之橋」。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

1895乙未保台紀念公園組由莊爾祥的作品「藍染之橋」奪下金牌、永安海螺文化體驗園區組同樣為莊爾祥作品「光彩奪目」摘金、桃園北區客家會館組由蕭菜霞的作品「夜魅北客館」獲得金牌、崙坪文化地景園區組金牌則由王昭貴作品「泡泡世界」拿下。

崙坪文化地景園區組由王昭貴作品「泡泡世界」摘金。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

客家局表示，40件獲獎作品將於11月16日起至12月16日在崙坪文化地景園區客家工藝館展出，展場內除展示得獎作品外，也有2023世客博介紹牆與互動式裝置，讓民眾在看展同時也能和客家文化互動，藉此更加瞭解桃園與客家文化的深層連結。