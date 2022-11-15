民進黨黃秀芳同樣鎖定黃金週末，一樣在員林舉辦，包括蔡英文、賴清德、蘇貞昌、蘇嘉全、游錫堃等天王現身催票，較勁意味濃厚。（黃秀芳提供／吳建輝彰化傳真）

民進黨黃秀芳同樣鎖定黃金週末，一樣在員林舉辦，包括蔡英文、賴清德、蘇貞昌、蘇嘉全、游錫堃等天王現身催票，較勁意味濃厚。（黃秀芳提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣長王惠美15日正式請假投入選戰，起手式就選在選前黃金周末舉辦造勢大會，19、20日一連2天在和美及員林，以「團結大會」為主軸，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人現身力挺；對手民進黨黃秀芳同樣鎖定黃金週末，一樣在員林舉辦，包括蔡英文、賴清德、蘇貞昌、蘇嘉全、游錫堃等天王現身催票，較勁意味濃厚。

王惠美競總宣布，本週末19、20日將在和美鎮、員林市舉辦2場團結大會，邀請粉絲到場支持，展現必勝的決心，王惠美競總發言人張建豐表示，團結大會造勢活動，號召26鄉鎮市支持者南彰北彰大會師，北彰場為11月19日星期六上午8時30分在和美鎮物流中心預定地（和港路269號）舉行，南彰場11月20日星期日下午3時在員林市圓林園公園登場。

張建豐也說，活動當天會有多位黨籍鄉鎮市長、議員候選人出席，象徵彰化大團結，還預告包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，都將親自前來為王惠美加油打氣，另外包括在全國具有聲量的國民黨籍立委也會應邀出席，營造團結勝選的氣勢，讓王惠美縣長順利連任。

而民進黨黃秀芳同樣鎖定選前黃金週，19日下午2點總統蔡英文將現身南彰化員林受賢宮參拜、廟口開講，3點半則趕到北彰和美參加「彰化大步向前走」造勢活動；20日禮拜天下午6點，也選在員林舉辦造勢大會，包括蘇貞昌、蘇嘉全、游錫堃、陳其邁、王美花等人都將現身，同日藍綠都選南彰最大要票倉員林舉辦造勢，較勁意味濃厚。