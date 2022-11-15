一名女網友說丈夫一直以來都和前女友有聯絡，彼此會分享近況，女方先前與丈夫在一起時曾意外懷孕並墮胎，後來2人各自結婚，她日前懷孕，卻發現丈夫傳訊息向前任分享此事時，對方竟回「是我們的小寶貝回來找爸爸了」，讓她崩潰喊誰會希望自己肚子裡的孩子是老公跟前任小孩的靈魂？

該名女網友在Dcard發文，她的丈夫與前任女友在一起時，前任曾意外懷孕過，後來因感情、經濟條件仍不夠穩定而選擇墮胎，女方之後單方面提出分手，理由就是簡單的不愛了，分手後2人還持續保持著聯絡，她與丈夫結婚後，對方也早已和其他人結婚，丈夫仍偶爾會與對方分享近況。

該女網友日前發現自己懷孕了，後來某日她無意間看到丈夫與前任的對話，丈夫提到原PO最近懷孕了，前任則回「是我們的小寶貝回來找爸爸了」，讓她看到瞬間覺得非常噁心，問說「誰會希望自己肚子裡的孩子是自己老公跟前任小孩的靈魂？」她問網友應該不是自己太敏感吧。

太噁心，這什麼心態啊，她以為妳的子宮是開雲端共享」、「白目，他們的小寶貝還跟在女方後面好不好，噁心」、「直接回她：連孩子都懂要挑個好媽媽」、「拜託截圖傳給她老公看」、「你要不要嚴肅的跟你老公說這件事讓你很不舒服，甚至嚴重到你對這小孩可能會沒有愛啊」、「那句話怎麼看都感覺女方還留戀啊」。