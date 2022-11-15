薪資成長停滯、缺乏升遷機會，年前年後讓許多上班族萌生跨領域轉職意圖。然而跨領域轉職的「打掉重練」風險，讓許多上班族難以跨出第一步。但是在永慶房屋有許多轉職者運用過往經驗，化為自身服務優勢，為自己創造成功的機會！

從媒體人到經紀人 林書毅在永慶華麗轉身

永慶房屋林書毅店長過去曾經是第一線的記者，又歷經行銷企劃和媒體公關等工作。林書毅從工作中接觸到許多永慶房屋經紀人的成功案例，這些案例讓他躍躍欲試，也想為自己開創高薪人生，於是在2021年年初正式轉職成為永慶房屋經紀人。

林書毅表示，他在媒體和公關產業中培養出來的溝通能力，使他能迅速掌握跟客戶的應對進退，再搭配永慶房屋完整透明的房產資訊，很容易就能跟客戶建立起良好的互動，成交的機會也就倍增！不到兩年時間，他已經從經紀人一路晉升至店長，最高曾創下月收25萬的成績！

林書毅開心地說，永慶的培訓和人資制度非常完善，身為一名跨領域轉職的人，就算完全不熟悉業務工作，也都能在課程培訓和師父的帶領下快速成長、抓到工作的重點；面對房市景氣的起落，總部也會隨時提供工具，幫助經紀人克服困境。他表示，現在全球經濟景氣都不好，但是房仲業還是有高薪機會，而且永慶有完整的制度和保障，對跨領域轉職的人非常友善。建議有意願跨領域轉職的人，給自己一個機會。

轉職歸零好害怕？永慶這些保障讓你免驚！

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，除了林書毅店長的案例，永慶房屋還有眾多經紀人運用過往的經驗和技能，為自己的服務加乘價值，創造佳績！例如有的經紀人過去服務於室內設計公司，在服務時針對裝潢格局、屋內動線給予客戶建議；也有經紀人過往擔任軍職，透過軍中培育出來的自律，一步步規劃自身目標，穩健地達到自己百萬年薪的夢想；也有許多曾從事旅遊業的經紀人，用美食名單、景點分享，開啟與客戶的話題，迅速拉近距離！

塗振宏表示，許多有意轉戰房仲產業的跨領域轉職者，往往會因為「薪資落差」、「從頭學習的壓力」和「過往經驗用不到」等風險而裹足不前。永慶房屋為了幫助轉職者順利就業、更獲得成功，提供「先面試，年後再報到」任用彈性，還有「前九個月每月五萬」、「一對一師徒制」等保障，幫助轉職者度過摸索期，讓跨領域轉職不再可怕。永慶房屋也會持續運用制度和團隊協助來幫助經紀人獲得成功，歡迎有志轉戰房仲業的轉職者，在永慶房屋踏出邁向成功的第一步！