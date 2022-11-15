新竹縣文化局為美化新竹縣總圖工程環境，舉辦總圖安全圍籬彩繪徵圖活動，有577位學童繪出心中的圖書館環境，這些充滿想像力的作品，日前悄悄上了安全圍籬，首展188幅作品，沿著東興圳綠帶步道欣賞，宛若置身在戶外藝廊。

縣府投入8.7億元興建的新竹縣總圖書館圖。基地位置臨自強三路及東興圳水岸綠地，面積約13000多平方公尺，規畫設計兼顧智慧、創新、綠能等元素，榮獲國家卓越建設獎。

竹縣總圖是地上4樓及地下2樓建築，預計可容納館藏量50萬冊，建築形式採客家合院設計，以紅磚作為立面主視覺焦點，目前正進行基礎及地下層結構體工程，室內裝修設計則進入基本設計階段，預計2024年竣工，將成為新竹縣最具代表性的地標之一。

縣長楊文科期盼完工前，透過多元活動，增強民眾對在地文化的參與感，文化局為此舉辦總圖安全圍籬彩繪徵圖活動，讓學童們提供圖書館多元的想像空間，將單調的施工圍籬變身為藝廊，並成為民眾的共同話題。

文化局長李安妤指出，美化總圖工程環境的徵圖活動，共得577件作品，都是在地學童畫出自我心目中的圖書館，每幅都充滿想像力，會全部以輸出方式分批展出，日前先展出188幅作品，每次展期半年，一直到總圖工程結束。

李安妤並說，總圖安全圍籬展出學童的彩繪作品後，走在東興綠帶步道，猶如在戶外藝廊看展，不僅翻轉安全圍籬外觀單調生硬的刻板印象，也能藉此了解學童們對圖書館的期待！

新竹縣總圖工程由雙喜營造負責，北埔鄉出身的董事長邱宏章認為，總圖就在東興圳水圳公園旁，學童們揮灑創意，將想像化為彩繪展示在圍籬上，真的很有意義！