2023年即將到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專表示，生肖狗明年將會是貴人相助，晉升的一年，事業運非常旺，如想要創業或跳槽將會有不錯的發展，就算遇到瓶頸，職場上的夥伴也會幫助度過難關，健康方面也沒大問題，唯單身者較難發展新的戀情。

艾菲爾指出，明年戌狗卯兔為太歲相合，又有龍德與紫微兩大貴人吉星加持，是一個適合衝刺丶發展的年份，受到吉星拱照，工作運將會如日中天，無論是想要創業或跳槽都會十分順利，只要穩紮穩打的做事，就一定有所收穫，另外可以多參加公司聚會，會有人引薦貴人，讓運勢有更強勁的發展。

相較於事業能有人貴人相助，艾菲爾說，屬狗的單身人明年很難發展新戀情，因為一整年都忙著開發事業，工作才剛有起色，很難分身顧及兒女私情，有伴侶的人，要多多關心另一半，千萬不要讓對方覺得不愛他了。

健康方面，艾菲爾表示，屬狗的人明年健康上一整年都沒有什麼大問題，平時飲食正常、睡眠正常，就能平安度過。