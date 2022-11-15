【愛傳媒藺奕專欄】溝通是人生大事。同性之間的溝通，無論幹話還是家常，多半都能像家裡的貓跳上床一定先踩奶子一樣自然。

貓和人一樣都喜歡奶子，這不表示男人和女人可以隨意聊奶子。

所以溝通是一門藝術，但男人和女人之間的溝通，經常更像施行巫術。

尤其是伴侶，每一個怨婦提起對男人生活習慣的嫌棄，絕對似往生咒那般倒背如流。

有一個男人曾經在公園遇到一位迷路的小女孩，幸好她記得媽媽的手機號碼。

男人打過去。

「妳的女兒在我手裡。」

才突然意識到不對勁。連忙解釋：「我希望妳知道我的意思。」

想想因為疫情怕群聚又補上：「妳最好一個人過來……」

又怕對方誤解報警，再次強調：「我希望妳不要報警。」

這時候電影馬上就要開始了，最後提高音量：「妳快點，我要撕票了！」

以上當然是個玩笑，我想表達的是，今天我們用「溝」通、不是海通河通溪通，表示這件事是一項極端細緻的存在，必須像疏通水溝一樣。

一個男人如果無法理解，就永遠覺得天底下的女人都像奇異果的表皮全身都是毛。 都忘卻那金澄澄多汁的內在了。

疫情三年了，有誰不辛苦？大膽表露自己的情感，不要再說明天以後的話，節省更多的精力和感情，花點心思、耐心溝通，那麼你家的奇異果一定甜滋滋而不再酸溜溜了。

作者為文學奬得主

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