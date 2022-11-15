夏姆斯（DaJuan Summers）因傷在開季前突然離隊，新北國王籃球隊在最短的時間補齊3洋將陣容，今日宣佈簽下NBA 2014年聖安東尼奧馬刺隊冠軍成員，前鋒奧帝（Austin Daye）。總經理毛加恩表示，在這個人選類型上考慮了很久，最終選擇207公分高擁有絕佳手感的奧帝，期待除了禁區，也兼顧外圍的火力！

現年34歲的奧帝，在高中、大學時期就展露頭角的他，2009年NBA選秀會首輪第15順位被底特律活塞選中，與夏姆斯成為同梯隊友，當年眾多球評評價他的發展模板為杜蘭特（Kevin Durant）、普林斯（Tayshaun Price）。在他6年NBA資歷中，效力過活塞、灰熊、暴龍、馬刺與老鷹，其中2014年隨著馬刺隊獲得NBA冠軍戒指。

2015年起奧帝離開NBA體系前往海外發展，打過義大利、巴林、土耳其與以色列聯賽，大部分時間都效力義大利LBA聯賽的他，第一個賽季就繳出場均21.2分、9籃板的成績成為該聯賽明星球員，並榮獲當季得分王，在2019年帶領Reyer Venezia隊奪得LBA聯賽冠軍獲選決賽MVP。2020年率隊再創高峰，斬獲義大利盃冠軍同時也高捧決賽MVP，今年離開Reyer Venezia加盟新北國王，首度來到亞洲獻技。

總經理毛加恩表示，很遺憾夏姆斯受傷離隊，他是名非常敬業的球員，在第三洋將的選擇中也考慮過禁區球員，不過最終選擇能夠兼打四號位的奧帝，看中的就是他外線與切入破壞力，能夠幫助球隊拉開進攻空間。

總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，奧帝是位大賽經驗豐富的球員，雖然身高不算太高，但是他的臂展能夠彌補這方面的不足，新北國王在洋將人選上除了得分外，也非常注重防守能力，相信奧帝會帶給聯盟十足的衝擊力！