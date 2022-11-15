衛福部長薛瑞元昨晚在民進黨候選人陳時中陳時中廟口開講致詞酸國民黨候選人蔣萬安，「選後要送他回美國當律師，回去做律師訓練」；陳時中今受訪大讚薛瑞元，面對不應該被謾罵的也強力的反擊，是公務人員的典範，對衛福部的事務官們都是很大的鼓舞。

台北市長候選人蘇煥智日前稱陳時中當選，民進黨中常委黃承國就成「地下市長」，蔣萬安受訪不僅跟進批評，更加碼「是要教黑道如何治國嗎？」陳時中今受訪說，這樣也在牽拖。

陳時中今天上午出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會後受訪，被問到國民黨立法院黨團與蔣萬安陣營把陳時中與「黑金」綁在一起；陳時中說，「我不知道他打得黑金是誰？」

他說，打黑金要拿出證據來，如果是要講「連結式的黑金」，那國民黨幾乎很多人都有這樣的情況，今天選舉是他、蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊以及其他9位在選舉，應該以這樣連結才對，而不是無限上綱的去連結任何人。

對於被酸若當選，黃承國恐成為「地下市長」，陳時中說，國策顧問很多啦，每一個國策顧問都來當地下市長，這也不可能；何況黃先生也沒有在其競選總部掛任何的職務。

至於外界批評蔣萬安利用台美間的認知落差吹噓、唬弄台北市民；陳時中說，相信這裡面有很多的翻譯不同，像是「doctor」可以指醫生或博士，一般來說還是要針對是否有PHD的資格講清楚，蔣萬安若有吹噓過自己的學經歷，就要證明清楚。

他說，不過他不清楚蔣萬安有沒有說過自己是博士，倒是針對蔣萬安講的矽谷經驗，想要聽聽他怎麼把這個經驗作為治理台北的經驗。

對於蔣萬安昨天稱，現在的台北將被黑洞給吞噬，已經吞噬3＋11真相、疫苗採購合約，還有1萬多條染疫同胞的生命等；陳時中說，「他的目標到底是什麼？我實在聽不清楚」；一直問一直問，他就再三解釋過了，蔣應該從這些解釋裡面講不合理的地方，這才是一個對話。

他認為，如果這樣將來做市長，是一件蠻危險的事情，這樣的個性，人格的特質，是沒有辦法傾聽民意，會將錯就錯，市民的意見就沒有辦法得到重視。一個沒有辦法傾聽民意的市長，是一個非常可怕的事情。