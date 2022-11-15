股神巴菲特所屬的波克夏公司公布上季買進價值至少41.2億美元（折合約1280億台幣）的台積電ADR，有網友在PTT發文指出，人氣實況主亞洲統神2周前在台積電跌到371元附近時抄底，透露全家狂買了20張，而台積電今(15)日股價一度大漲42元至487元，漲幅最高飆9.4%逼近漲停，終場收在480元，如果他1張都沒賣，短短2個星期就入帳超過200萬元，讓網友驚呼統神簡直是「台版巴肥特」。

統神時常在遊戲實況上跟網友大聊股市，台積電2周前股價一度下殺到371元，他被網友問到是否要進場時，則回答此時「要ALL IN」，並透露全家狂買了20張，自己也把錢全部砸進去，當時還被部分網友笑稱「輸了就去睡公園」。沒想到之後台積電股票一路狂漲，他過往的神預言直接實現。

其他網友紛紛表示「台版巴肥特」、「統神果然是神之抄底」、「我買388跌到37x本來要認賠了，看到統神操作，就沒賣了」、「我買647元持續站在頂樓吹風中」、「400元以下天上掉下的禮物」。

值得注意的是，台積電ADR今年迄今下跌39.49%，也吸引不少國際資金大咖逢低買進台積電ADR股票，包括巴菲特旗下波克夏公司第三季(7-9月)期間首度買進約6010萬股台積電ADR，價值至少41.2億美元，觀察巴菲特加碼時間是在第3季，台積電期間股價一度跌至420元，推估建倉成本大約在420~450元。

除了波克夏，避險基金老虎全球 (Tiger Global) 第三季新建倉做多132萬股的台積電ADR，索羅斯資本市場也新買進約30.7萬股台積電ADR，價值約207萬美元。目前統計19大避險基金中，有4家加碼台積電ADR，總計約買進6214萬股，其中波克夏占最大手筆。