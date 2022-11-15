中央流行疫情指揮中心今公布最新住宿式服務機構通報情形，過去一周（11月7日至13日）共有219名工作人員、1079名住民確診，其中送醫後死亡人數有12人。目前長照機構工作人員的陽性率連續3周維持在在百分之0.7，住民陽性率則從百分之1.1降至百分之0.7，已脫離危險期。

圖為全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。(指揮中心提供)

醫療應變組副組長羅一鈞表示，機構住民在8月以來，陽性率最高為百分之1.4，後來落在百分之1.1～1.3之間徘徊，目前已達到百分之1以下，達百分之0.7。工作人員連續3周陽性率持平，維持在百分之0.7。

羅一句表示，只要機構低於1，且連續2周，就會檢討住民每周2次、工作人員每周1次的篩檢頻率是否要調整。目前機構感染情形已脫離危險階段，往好的方向走。

確診數方面，過去一周共有219名工作人員、1079名住民確診，其中送醫後死亡人數有12人。羅一鈞表示，目前長照機構投藥率維持在9成以上，8月以來幾乎每周的數字都在9成以上，有時候略降是因為住民年紀輕，這波疫情的整體投藥率都是相當理想。