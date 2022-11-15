新竹縣一名張姓男子不滿李姓女鄰居檢舉他違法經營民宿，遂在鐵皮以紅色油漆寫下「小人退散安內娘」，將鐵皮擺在李女家門前附近，遭到李女控告公然侮辱。案經上訴，高等法院撤銷原判，依犯公然侮辱罪，處張男拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，張男的妻子為新竹縣一處住宅的所有權人，李女則為鄰居，而張男將該處改建為員工宿舍出租，引起李女不滿，認為出入複雜已影響生活品質，遂檢舉張男違法經營民宿。

張男遭檢舉後憤恨不平，遂於去年11月間在鐵皮上以紅漆寫下「小人退散安內娘」等語，將鐵皮做為圍籬豎立在李女家住處旁邊，李女不滿人格遭貶損，憤而報警控告張男。

張男接受偵訊時坦承有在李女住處附近擺放鐵皮公告，但否認涉犯公然侮辱罪，稱自己並沒有指名道姓，也沒有針對任何人，僅是將房子改成員工宿舍租給員工居住，但常有東西失竊，才在隔壁以鐵皮立起圍籬，希望達到嚇阻宵小入內取財的作用，如同有些私宅在門口張貼「內有惡犬，請勿進入」的告示。

法院認定張男與李女間有嫌隙，張男雇用工人以紅漆在鐵皮上寫字，是出於報復之意，且「小人」以及讀音類似三字經的「安內娘」，均為負面評價字眼，屬輕蔑使人難堪的用詞，張男的確涉犯公然侮辱罪，案經上訴，高等法院撤銷原判決，改處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。