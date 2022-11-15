選戰倒數 11 天，總統府資政李明亮、陳博志、李登輝基金會董事長李安妮、台大社會系特聘教授陳東升、台大機械工程系終身特聘教授陳炳輝、具博士身份的議員候選人彭莉惠等人現身「學術界連署支持林佳龍」記者會，學術界共 335 位學者、專家連署支持民進黨新北市長候選人林佳龍，讓他感動表示，一定會攜帶著所有人對政治的夢想全力以赴。

陳博志除了大讚林佳龍從學運時期就推動民主改革，帶領野百合學運，以及曾經跟隨過前總統李登輝從事國安工作、和行政院長游錫堃共事，也和知名企業家許文龍學習很多，他表示，新北市有 400 萬人口，有鄉村、都市就如同一個小國家，不是只要奉公守法、依法行政就可以，需要有很好的規劃，「林佳龍絕對有能力做這個規劃」。

李安妮表示，在父親（李登輝）過世後，他以為不用理會政治的事情，但當時林佳龍發起座談談「李登輝學」讓他很感動，也受到他的感染、毅然決然接下基金會，「我發現佳龍不是對李登輝歌頌，而是要把李登輝學建構成台灣的政治原型，要讓台灣的民主在亞洲被全世界看見」。

陳東升則透露，1991 年在台大教書就認識林佳龍，是個朝氣有活力的年輕人，有很強的韌性，在逆境都能堅持下去，2008 年總統大選民進黨慘敗，林佳龍仍堅持領導台灣智庫，繼續為台灣規劃政策，後來也順利翻轉台中，「在越困難的地方，林佳龍越能展現能力」，上任後也也特別重視區域發展，這樣的人選最適合擔任新北市長，翻轉停滯12年的市政現況。

陳炳輝表示，新北市是台灣人口最多的縣市，新北市長需要能傾聽民意、承擔責任並與中央配合，林佳龍學生時期就努力爭取民主，未來也一定能傾聽民意，並與中央配合，將新北市建立成國際化、更有發展的城市，所以他要極力推薦這是新北最好的市長候選人。李明亮說，林佳龍不僅有耐心、魄力、很好的學問基礎，也非常適合臨機決斷、臨危處理。

林佳龍說，學術界連署支持對他來說非常有意義，他這一生都是台灣給予養分，「才能長成現在我喜歡的樣子」，他和在場許多學運世代一起走過來、關鍵時刻一起站出來，即使聲音微弱、力量綿薄，雖千萬人吾往矣，他這次參選新北市長也是在思考如何能對台灣有更大貢獻，這一代參與民主運動的人在不同領域努力但都有交集、不同角色都分工合作，無論在學術、政治、民間工作都是想要影響台灣社會，一群志同道合的人想讓台灣社會被國際看到、被需要、被喜愛，這是台灣最寶貴的資產。

林佳龍強調，建國不是只有民主，還有具體的制度設計、台灣的國土規劃跟改造，「是最後在形塑台灣做為什麼樣的政體」，他相信自己是攜帶著所有人對政治的夢想，會更努力、全力以赴，選舉結果他無法預料，但這次選舉帶動台灣在反思、規劃未來首都圈的發展。