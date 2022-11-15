因應南科迅速發展，帶來大批就業人潮的交通問題，南市府2021年優先啟動南科特定區5-40m、10-30M（安定東路向東延伸）計畫道路開闢工程，其中10-30M道路已開闢完成，15日上午舉行通車典禮，台南市市長黃偉哲表示，通車後將進一步的縮減南科車潮的壅塞，有效減低通勤族的交通時間達15分鐘，明年5-40M道路完工後，交通時間會更縮短。

黃偉哲表示，10-30M道路歷經1年多耗資2億元經費開闢，終於完工開放通車，還有5-40M道路因文化遺址問題尚在努力克服中，工務團隊正力拼克服，希望明年底前能順利完成道路開闢通車，屆時這2條道路串聯南科園區北半部區域交通需求，不但可以完善防救災道路連結周邊路網系統更便利順暢，並串連周邊都市計畫區路網系統，促進整個區域的產業經濟發展。

以後自安定交流道下來的車輛，可直接從178線市道銜接10-30M道路，由北側直接進入南科，不必再繞道直加弄大道及南科七路，俟5-40號道路完成，安定交流道下來車輛更可直接由安定東路，進入南科讓特定區內的交通更便利順暢，對於南科通勤族將可有效降低交通時間達15分鐘。

台南市工務局表示，10-30M計畫道路北起市道178線興農路，南與南科RD16-49新闢道路銜接，路寬30公尺長度約230公尺，道路工程總經費約2億元(含用地費)，工程已完工，於10月25日配合南科RD16-49新闢道路完成通車，一併先行開放方便用路人通行。另5-40m計畫道路，起點(安定東路與直加弄大道口)向東延伸，路寬40公尺、全長約1,024公尺，工程總經費約7.73億元。

未來，這2條位在南科特定區北側的道路，可紓解分散台南科學園區中央（南科7路）及直加弄大道交通，通往國道1號直接銜接安定交流道，分擔市道178線尖峰時間車流，同時改善周邊地區居民及通勤人口往來交通問題，建立完善地區交通路網，紓解交通尖峰帶來的車潮壅塞問題，為南科交通建設添利多。(記者張雅雲/台南報導)