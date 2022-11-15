清華大學前校長賀陳弘簽署編號1號的大體捐贈同意書。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學斥資逾1億元打造解剖教學研究中心，15日正式啟用並舉辦大體老師感恩追思大會，首屆清華學士後醫學系學生獻上桔梗，並獻唱感恩的心，前清大校長賀陳弘也簽署編號1號的大體捐贈同意書，允諾身後無條件捐贈大體作為醫學教學與研究之用。

清大近年推動醫學教育，首屆學士後醫學系學生已經入學，清華醫院也即將落腳桃園。校長高為元表示，前校長賀陳弘爭取設立學士後醫學系，募得20億元教育基金，使清華得以為學生設立一流的解剖實驗教室，除了硬體設備也禮聘3位專任及2位兼任的人體解剖學教師，為學生打下扎實的醫學基礎。

解剖教學研究中心15日正式啟用，也舉辦周振宇、劉桂珍兩位大體老師的感恩追思大會，學生一一獻上桔梗，感謝兩位大體老師的無言教導。高為元也感激大體老師的無私大愛，他說生命是個循環，大體老師的奉獻不僅教育了今天在場的每一位學生，也將嘉惠他們未來將救治的無數病患。

簽下清華第1張大體捐贈同意書的賀陳弘說，「人生如水上行舟，終有捨舟登岸的一天，」這艘小船不必就此廢棄，能交由後人得之再用，對此身軀也是一份愛惜之意。他也說自己從小體弱多病，經常進出醫院，孩子小時候也曾生過生死交關的大病，受到醫師的照顧太多，希望能有所回報，對醫師的養成教育盡一份心意。

學士後醫學系教授陳世杰表示，新建的解剖教學研究中心為醫學生打造最安全、現代化智能操控的學習場所，近2百坪的空間寬敞明亮，走進來聞不到一點福馬林的味道，大體解剖實驗室與獻體室全日維持負壓狀態，且配有空氣調節與甲醛濃度即時監控系統。

過去大體防腐包括灌流與浸泡需要1年左右，但藉由購置近3百萬元的全自動急速大體防腐處理設備，可將時間縮短為1個月，獻體室除了配置灌流檯、灌流機與全自動防腐機，還有12格冰櫃、堆高機與電動吊掛天車；實驗室則配置抽氣解剖檯、抽風系統及無眩光LED手術燈。

此外，清大也購入真人全身骨骼標本、可二分解及三分解的真人頭顱標本，及3D列印塑膠擬真標本模型，並透過解剖教學影片及VR虛擬實境人體解剖系統，讓學生在大體解剖之前即熟悉人體各區域的肌肉、神經與血管等複雜結構。