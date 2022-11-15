經濟部今(15)日數據顯示，隨著疫情趨緩，推升前9月飲料店營業額為810億元，創歷年同期新高，預期全年營業額可望突破千億，結束連續兩年負成長，此外，也發現到咖啡館近10年來成長近1.6倍，增幅明顯高於其他類型飲料店，顯示台灣的黑金商機相當可觀。

近年飲料店品牌推陳出新，持續拓展家數，帶動營業額由2011年546億元躍升至2021年924億元，其中除2020、2021年受COVID-19疫情影響外，其餘年度均呈遞升態勢，平均每年成長5.4%。今年以來民眾逐漸接受與疫情共存，外出用餐意願增加，加上7月國旅補助上路，帶動外食、飲料消費增加，推升1至9月飲料店營業額為810億元，創歷年同期新高，加以因上年三級警戒餐飲禁止內用低基期因素下，較去年同期年增22.8%，為有統計資料以來最大增幅。預期今年飲料店業全年營業額可望突破千億，結束連續兩年負成長。

依據財政部營利事業家數資料顯示，近10年飲料店家數以倍數成長，2022年8月底已來到2萬7,509家，其中以「冰果店、冷熱飲店」占81.7%居首，其次為「咖啡館」占14.9%；與2011年底相較，咖啡館成長近1.6倍，增幅明顯高於其他類型飲料店，顯見國人對飲用咖啡需求日益增加，帶動咖啡市場規模蓬勃發展。