日本知名導演大森一樹，過去因執導《哥吉拉》系列電影而聲名大噪，在日本影視界佔有相當重要的地位，但沒想到今日卻傳出，大森一樹已在本月12日因「急性骨髓性白血病」，病逝在兵庫縣的一間醫院，享年70歲。而消息傳出後，曾參與演出《哥吉拉》的女星小高惠美也在推特上發文哀悼。

大森一樹自高中時就開始拍電影，1978年推出第一部電影後，便陸續執導超過30部作品，他還曾憑著電影《戀愛中的女人》榮獲「第11屆日本電影學院獎」最佳導演及最佳編劇提名，之後又靠著《哥吉拉》大戰系列電影在國際間打開知名度，成為家喻戶曉的導演。而隨著年紀逐漸變大，大森一樹在2015年執導最後一步作品《吹向越南的風》之後便鮮少露面。

而根據日本媒體的報導，大森一樹在本月12日上午11點半左右，因罹患「急性骨髓性白血病」病逝於兵庫醫科大學，享年70歲。而曾與他在電影中有過合作女星小高惠美得知消息後也在推特上發文，感謝大森導演創作「哥吉拉VS系列電影」讓她因此被大家記住，成為代表作，也希望大眾能永遠記得大森一樹導演的存在。