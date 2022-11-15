由於紐西蘭房市銷售走軟，帶動上月房價指數出現30年來最大跌幅，加深市場對於該國房價會加速下跌的預期。

根據紐西蘭房地產協會（Real Estate Institute of New Zealand）15日（周二）公布，10月紐西蘭房價指數比去年同期衰退10.9％，連續走跌11個月。

Kiwibank經濟學家表示，房價數據呈現令人警醒的訊息，因該指數跌幅創1990年代初期以來之最，「節節攀升的房貸利率持續使房價與銷售活動承壓」。