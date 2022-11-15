大陸三頭馬車數據全差於預期，但中美元首會晤並達成六項共識，市場憧憬緊張關係略降溫，港股兩日大升1,538點或9.6％後，15日早盤進一步上漲，早盤大漲逾600點，科指更大漲6.8％。

恒指開高46點，報17,665點，曾跌67點，報17,552點，之後重拾動力，大盤回升，更重上萬八點大關，最多升644點，高見18,264點，早盤接近今早高位收盤。恒指早盤收報18,257點，升637點或3.6％。

國指報6,234點，升255點或4.27％。科指收3,796點，飆6.8％。中午成交有1,097.26億港幣。

焦點個股部分，科網股集體走揚。商湯被阿里巴巴減持，升4.6％；阿里巴巴勁升一成一；騰訊飆9.6％；美團大漲7.8％；京東升6.8％；網易急升6.1％；嗶哩嗶哩勁揚19.8％；快手飆升12.7％；百度漲8.5％；小米升4.4％。