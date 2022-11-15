最新出爐的大陸10月經濟數據遜於預期，分析師表示，大陸經濟偏弱的同時，風險壓力上升，貨幣政策應在注重流向分布的同時，趨向利率下行。

大陸國家統計局數據顯示，10月規模以上工業增加值年增長5％，略低於市場預期；社會消費品零售總額年增率由升轉降，年減0.5％，為五個月最低，大遜市場預期的增1％；前10月固定資產投資年增5.8％，亦略遜於預期。

上海證券宏觀分析師胡月曉表示，疫情防控對大陸經濟的不利影響仍持續，同時房市泡沫在經濟低迷和貨幣環境收緊下，對經濟的不利影響也逐漸呈現，使得大陸經濟偏弱的同時，風險壓力上升。

胡月曉表示，大陸經濟宏觀調控中防風險和穩增長、調結構三者必須並重，而三者間既有一致又有不少矛盾，如房市放鬆利於防風險，卻不利於經濟轉型和經濟高質量增長。未來政策仍將在各目標之間小心均衡，貨幣政策注重流向分布的同時趨向利率下行。

華創證券投資顧問部總經理屈慶亦認為，大陸經濟還是弱，一方面出口下滑，另外10月份疫情對經濟影響較大，所以經濟層面內在壓力還是不小。貨幣政策依然要保持寬鬆。防疫政策雖然優化，還是要管控，只是更科學；但是疫情最近又嚴重了，對經濟還是有壓力，包括房地產，雖然有刺激，但是老百姓的房地產需求沒起來。